Ghazi Chaouachi : «Kaïs Saïed représente actuellement le problème en Tunisie»

Ghazi Chaouachi a annoncé le lancement bientôt d’une initiative indépendante des partis pour «faire face à Kaïs Saïed, parce qu’il est aujourd’hui le problème et ne saurait en être la solution ni même faire partie de la solution».

L’ancien président du Courant démocrate (Attayar), qui participait aujourd’hui, samedi 14 janvier 2023, aux manifestations des partis de l’opposition contre la dérive autoritaire du président Kaïs Saïed, au centre-ville de Tunis, a ajouté que cette initiative est en train d’être élaborée par des personnalités nationales, universitaires et juristes indépendants, et qu’elle sera bientôt présentée lors d’une conférence de presse.

Une fois ses axes définis, cette initiative sera présentée aux acteurs économiques, sociaux et politiques, ainsi qu’à l’opinion publique. Elle aura un aspect constitutionnel, institutionnel et politique qui peut être résumé dans cette question : «Comment faire face à Kaïs Saïed ?», qui refuse d’organiser des élections présidentielles anticipées conformément à la nouvelle constitution qu’il a lui-même promulguée et même de faire participer les Tunisiens au processus de sauvegarde de leur pays, qui s’enfonce dans la crise jour après jour.

Ghazi Chaouachi, qui s’est refusé à citer les noms des personnalités faisant partie de l’initiative en cours, a précisé que l’initiative portera aussi sur les réformes économiques et sociales à mettre en œuvre en urgence pour garantir le redressement du pays. Il a tenu aussi à préciser qu’il ne sera pas question de faire participer Saïed au processus se sauvegarde à mettre en œuvre car «il représente le problème et ne saurait faire partie de la solution», selon ses termes.

«L’une des faiblesses de l’opposition tunisienne est qu’elle n’est pas unifiée et ne porte pas une alternative démocratique réaliste qui puisse convaincre les Tunisiennes et les Tunisiens d’abandonner le projet porté par Kaïs Saïed», a expliqué l’ancien ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, en confirmant l’existence d’initiatives visant à unifier l’opposition autour d’une alternative et d’une feuille de route portant sur les aspects constitutionnel, institutionnel et politique du combat pour assurer le départ de Kaïs Saïed, d’autant qu’il monopolise tous les pouvoirs.

L’initiative actuellement menée par des organisations nationales (UGTT, LTDH et Ordre des avocats) ne pourra pas aboutir compte tenu du fait qu’elle exclut les acteurs politiques et reste l’apanage de certaines organisations nationales, tout considérant les revendications du mouvement du 25 juillet 2021 comme un plafond pour ses revendications, a encore déclaré Chaouachi.

