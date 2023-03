Tunisie : «Le racisme n’est pas une opinion mais un délit», rappelle l’Atuge

L’ATUGE tient à exprimer toute sa solidarité avec les étudiants immigrés d’origine subsaharienne en Tunisie, et sa profonde préoccupation au sujet des récentes dérives les stigmatisant.



En tant que réseau international de compétences tunisiennes, nous sommes particulièrement sensibles aux questions liées à l’immigration, et rejetons tout propos pouvant ouvrir la porte à la moindre banalisation de la xénophobie.

L’ATUGE appelle à un débat apaisé sur l’immigration afin de l’aborder de manière objective, prenant en considération ses réalités complexes, ainsi que les véritables enjeux et intérêts de

notre pays.

Nous appelons en particulier à une réflexion de fond sur les dispositifs légaux et administratifs encadrant le séjour des migrants sur notre sol afin de garantir leurs droits et leur dignité en toute circonstance, et prévenir tous les abus.

Enfin, l’ATUGE tient à rappeler que le racisme sous toutes ses formes n’est pas une opinion mais un délit et une infamie morale à combattre avec la plus grande fermeté.

~ Les Conseils d’Administration de l’ATUGE Tunisie, ATUGE France et ATUGE UK.

Communiqué