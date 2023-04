« Le petit prince » raconté en tunisien par Jamel Madani dans un livre audio

Le célèbre conte poétique et philosophique « Le petit prince » de Saint-Exupéry est désormais disponible dans une version audio en dialecte tunisien grâce à Livox.

Il est l’ouvrage le plus le traduit et le plus lu après la Bible, « Le petit prince » d’Antoine de Saint-Exypéry fête cette année son 80e anniversaire et continue de marquer toutes les générations de lecteurs grâce à sa dimension poétique et philosophique sous l’apparence d’un conte pour enfants.

Livox offre aux lecteurs tunisiens la possibilité de redécouvrir cette œuvre magistrale dans une version en dialecte tunisien qui avait été auparavant traduite par Dhia Bousselmi et qui est désormais racontée dans un livre audio par l’acteur Jamel Madani sur une musique originale composée par Omar Aloulou.

F.B