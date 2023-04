Journalistes en colère : Rassemblement de protestation devant le siège de l’Assemblée (SNJT)

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé à un rassemblement, demain mardi 11 avril 2023, devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) afin de dénoncer l’exclusion des médias privés de la couverture de la plénière dédiée à l’examen du règlement intérieur de l’Assemblée.

Dans son communiqué, le SNJT a appelé tous les journalistes à boycotter la séance plénière prévue demain à 11h, tout en appelant les parlementaires et les forces civiles et politiques à condamner l’exclusion des médias et à se mobiliser pour soutenir la presse dans son combat pour le respect de la liberté du travail journalistique et du droit du citoyen à l’information, ainsi que pour préserver le principe de transparence et de contrôle des organes représentatifs et élus.

Le Syndicat des journalistes a également appelé à un rassemblement, demain à partir de 9h30 devant le siège de l’Assemblée au Bardo, afin que les journalistes expriment leur colère et défendent leur droit, leur profession et la liberté d’expression.

