SNJT : Rassemblement demain à El-Gorjani pour soutenir Mohamed Boughalleb et Monia Arfaoui

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé à un rassemblement demain, mercredi 12 avril 2022, devant le siège de la brigade d’El-Gorjani, en soutien aux journalistes Mohamed Boughalleb et Monia Arfaoui, visés par une nouvelle convocation.

Dans son communiqué, le SNJT déplore cette nouvelle convocation estimant qu’elle entre dans le cadre d’une enquête sur des questions liées à la liberté de la presse et d’opinion, sachant que les deux journalistes ont déjà été entendus la semaine dernière suite à des plaintes déposées par le ministre des Affaires religieuses.

Le SNJT a de ce fait appelé les journalistes ainsi que les activistes de la société civile et politiques à se rassembler demain à partir de 9h devant la caserne d’El-Gorjani pour exprimer leur solidarité aux deux journalistes et afin de «condamner l’escalade des campagnes de diffamation et de poursuites contre les journalistes, les militants et les dissidents d’opinion».

