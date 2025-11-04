Samir Dilou alerte sur l’état de santé de Jawher Ben Mbarek

L’avocat Samir Dilou a alerté, ce mardi 4 novembre 2025, sur l’état de santé de Jawher Ben Mbarek, en grève de la faim en prison, en affirmant que son état s’est gravement dégradé.

Après lui avoir rendu visite à la prison de Belli, Samir Dilou a indiqué avoir consacré une heure à vouloir convaincre Jawher Ben Mbarek d’accepter le minimum qui préserverait son corps d’un effondrement total, mais en vain.

« J’ai échoué de façon éclatante face à une détermination froide et calme que je ne lui connaissais pas, même avant ces dernières années et malgré toutes les grèves de la faim qu’il a menées ces deux dernières années… ! », lit-on encore dans le post publié par l’avocat.

La même source affirme que Jawher Ben Mbarek, fatigué mais déterminé, a répété sans relâche cette phrase : « Je n’accepterai pas la mort lente ; je les contraindrai à payer le prix de ma mort dans quelques jours, pas dans des années »

Décrivant une situation dramatique, l’avocat a tiré la sonnette d’alarme sur la dégradation rapide de l’état de santé de Jawher Ben Mbarek.

Y. N.