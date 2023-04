Ennahdha appelle l’opposition à s’unir «pour mettre fin à la crise en Tunisie»

Le parti islamiste Ennahdha a appelé, ce samedi 15 avril 2023, l’opposition à s’unir et à soutenir toute initiative pouvant mettre fin à la crise politique, économique et sociale que traverse la Tunisie.

Dans un communiqué publié à l’isse de la réunion de son BE, le parti de Ghannouchi a également de nouveau appelé à la libération des opposants politiques et à cesser toute poursuite les visant, estimant par ailleurs que le recours à la loi antiterroriste pour poursuivre les concernés, «représente une violation de leurs droits en tant que détenus politiques visant à salir leur réputation et à détourner l’attention de l’opinion publique des vrais problèmes».

A ce propos, Ennahdha a également salué la position des organisations nationales et internationales de défense des droits humains, qui ont appelé à la libération «des prisonniers politiques poursuiVis sur la base d’accusations montées de toutes pièces».

Y. N.