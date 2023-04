Lutte contre le terrorisme : Arrestation de cinq takfiristes en fuite

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce samedi 15 avril 2023, l’arrestation de 5 takfiristes recherchés et condamnés à la prison ferme, et ce, dans différentes régions du pays.

Dans son communiqué la DGGN a indiqué que trois takfiristes faisant l’objet de mandats d’amener émis par le Tribunal de première instance de Tunis 1 pour appartenance à une organisation terroriste et condamnés à des peines de 4 mois, un an et 3 ans de prison ferme ont été arrêtés par la brigade de recherche et d’investigation de la GN de Sousse et de Ben Arous.

La même source ajoute que la brigade de Sfax a, pour sa part, arrêté un takfiriste condamné à un an de prison pour appartenance à une organisation terroriste, alors que la GN de Nabeul a arrêté un autre terroriste en fuite et condamné par contumace à un an de prison ferme.

Les 5 terroristes ont été placés en détention sur ordre du parquet, affirme encore la DGGN.

