Le Front du salut national appelle à un rassemblement, samedi à Tunis

Le Front du salut national (FSN), dirigé par Ahmed Nejib Chebbi a appelé les «citoyens libres» à participer à un rassemblement,samedi 29 avril 2023 à Tunis, pour «réclamer la libération des détenus politiques».

Le FSN qui regroupe des partis de l’opposition à l’instar d’Ennahdha et Qalb Tounes ou encore le collectif «Citoyens contre le coup d’Etat», a précisé que ce rassemblement est organisé en soutien aux détenus politiques et afin de réclamer leur libération, estimant que leur détention est «injuste et illégale».

Dans la note diffusée ce mercredi 26 avril, le FSN a également appelé à «mettre fin aux procès politiques», tout en indiquant que le rassemblement débutera à 16h devant le Théâtre municipal de Tunis.

Y. N.

Ph. d’archives.