Tunisie : Taboubi pour «un rassemblement de toutes les forces vives autour d’un projet national»

A l’occasion de la fête du Travail, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi s’est exprimé, ce lundi 1er mai, sur la situation générale en Tunisie et la crise à laquelle elle fait face, estimant que «le rassemblement de toutes les forces vives du pays autour d’un projet national répondant aux attentes du peuple est la seule voie de salut»

Lors d’un discours prononcé au cours d’une cérémonie organisée au Palais des Congrès à Tunis, Taboubi a réitéré la nécessité de lancer «un dialogue basé sur la transparence et la participation de toutes les forces vives du pays, et ce, pour l’intérêt du pays», a-t-il affirmé, en ajoutant que le dialogue permettra de mettre en place un projet de réformes «basé notamment sur la rupture avec le modèle économique actuel, les ressources propres et la création de richesse».

Taboubi a par ailleurs rappelé que l’UGTT, l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) et le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) ont lancé une initiative visant à faire sortir le pays de la crise et à rassembler toutes les forces du pays autour d’un projet national.

« Cette initiative permettra de garantir la relance économique, le développement, l’équité sociale et l’application de la loi pour assurer la paix et la stabilité et sauver le pays d’une éventuelle faillite», a-t-il insisté, en rappelant que cette initiative sera soumise à la présidence de la république : «dans l’espoir de permettre un dialogue national sur des réformes touchant tous les secteurs…».

Y. N.