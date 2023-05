Festival Documed à la Cinémathèque tunisienne : Honneur au cinéma documentaire indépendant et engagé

Une nouvelle édition du Festival du Cinéma documentaire tunisien démarrera aujourd’hui à la Cinémathèque tunisienne et proposera une belle sélection de films venant d’une dizaine de pays qui font écho à des thématiques universelles et actuelles.

L’Association Cinéma Documentaire Tunisien organise de nouveau le Festival Documed qui arrive à sa 6e édition. Parmi les 500 films reçus, le comité de sélection a choisi une vingtaine de films provenant de dix pays (Tunisie, France, Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Croatie, Algérie, Maroc et Égypte) qui seront projetés au rythme de deux films par jour (16h et 18h30) à la Cinémathèque tunisienne, partenaire fidèle du festival.

Les films programmés sont tous des films de cinéastes indépendants qui ont choisi d’aborder des thématiques qui font écho à notre monde actuel avec ses défis, ses questionnements et ses menaces, notamment la question environnementale, l’immigration, la violence, ou encore la sauvegarde du patrimoine.

« Des documentaires dont certains inédits, en avant-première mondiales, ou primés dans d’autres festivals, nous feront voyager aux quatre coins du pourtour méditerranéen (…) qui nous feront découvrir des parcours de vie, parfois dramatiques, mais souvent porteurs d’espoirs. Ils nous feront rencontrer des jeunes ou des adultes, trop invisibles aux yeux de tous et toutes, qui font face aux aléas de la vie et qui se battent au quotidien pour plus de justice, de liberté ou de solidarité. Et au cœur de tous ces films, des hommes et des femmes «passeurs» de culture, d’ouverture, de tolérance et d’espérance aussi. », indique l’Association Cinéma Documentaire Tunisien.

