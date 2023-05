Le nouvel ordre mondial, selon Ahmed Ounaies

Le nouvel ordre mondial : tel est le titre de la conférence que l’ancien ministre des Affaires étrangères tunisien Ahmed Ounaies a présentée, le 2 mai 2023, à l’Amicale des Sortants du cycle supérieur de L’ENA. Compte-rendu…

Par Amel Fakhfakh *

À la suite de la chute du mur de Berlin, de la dissolution du Pacte de Varsovie et de la dislocation de l’Union soviétique, les clivages se sont exacerbés, mettant en présence de nouveaux équilibres des forces.

Nombre de pays anciennement membres du Pacte de Varsovie ont rejoint l’Otan, ce qui a été très mal perçu par la Russie. Ainsi, le sabotage de Nord Stream 1 et 2, la paire de gazoducs offshore en Europe qui passent sous la mer Baltique de la Russie à l’Allemagne, ont été considérés comme une attaque terroriste entreprise par la Russie en vue de déstabiliser la situation économique en Europe.

Depuis son avènement au pouvoir, Vladimir Poutine a opté pour un modèle libéral inédit qui accorde un rôle prépondérant à l’Etat et qui constitue un modèle alternatif (la «spécificité russe»).

La nouvelle rivalité Est-Ouest

Membres de l’OMC, la Russie et la Chine pratiquent un régime libéral restreint. La rivalité avec l’Europe s’exacerbe et creuse le fossé entre les deux forces en présence.

L’Otan, noyau dur du bloc de l’Ouest et ayant eu comme adversaire, jusqu’en 1991, les pays signataires du Pacte de Varsovie, voit ses membres décupler avec l’adhésion des pays qui faisaient partie de l’Union Soviétique. L’extension de l’Otan est à l’origine des tensions qui existent entre les 2 camps : le camp occidental (Union Européenne + Etats-Unis) et le camp non-occidental formé essentiellement par la Russie et la Chine.

La ceinture géopolitique poussée à l’Est constitue une menace pour Moscou.

Le phénomène de mondialisation dont s’accompagne le libéralisme économique se heurte aux dissensions politiques entre les deux camps. La montée de la Chine, devenue actuellement la 2e puissance économique mondiale, bouleverse la hiérarchie de l’ordre mondial. La compétition entre les deux camps ne manque pas de laisser émerger des concurrences, l’Armée rouge ayant, aujourd’hui, recouvré sa force.

Un nouvel échiquier se met en place

Le nouvel ordre mondial se fonde sur la synergie de 3 facteurs : militaire, numérique et industriel. Un nouvel échiquier se met en place, reléguant le rôle qu’a joué jusqu’à présent l’Onu au second plan. Celle-ci n’est plus active dans le domaine de la sécurité internationale. Elle se cantonne dans le secteur humanitaire. Trois exemples au moins le prouvent: l’ultimatum des Açores en 2003 (dont Saddam a fait les frais), la signature par Trump, en 2017, du décret reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le Golan et enfin les sanctions imposées à la Russie à la suite du conflit qui l’oppose à l’Ukraine.

Un nouvel ordre mondial est en train de prendre forme, en dehors de toute légalisation mondiale. Un ordre violé par les Etats-Unis et dont le maître mot est l’impunité. C’est l’issue de la guerre russo-ukrainienne qui consacrera, plus clairement encore, l’avènement d’un nouvel ordre mondial actuellement en gestation.

* Universitaire à la retraite.