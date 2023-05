La chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi sort un EP à cappella

Emel Mathlouthi, dont le succès a dépassé toutes les frontières, vient de sortir un EP à cappella où elle reprend des titres de son album « Everywhere we looked was burning ».

Elle est régulièrement présente sur les grandes scènes internationales un peu partout dans le monde mais rarement en Tunisie, la chanteuse, musicienne, auteure-compositrice Emel Mathlouthi ne cesse de surprendre son public avec une musique à la fois authentique et moderne.

L’artiste tunisienne vient de sortir un EP de quatre titres baptisé « The prayers » qu’elle chante à cappella et qu’elle avait enregistré durant la période de confinement de l’année 2020 dans sa maison d’enfance à Tunis, et ce, sur de nouveaux arrangements de son album « Everywhere we looked was burning », sorti en 2019.

écouter l’EP

F.B