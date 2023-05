L’actrice tunisienne Mariam Al Ferjani à l’affiche du film égyptien « Cai-ber »

« Cai-ber » de Ahmed Abdelsalam est en ce moment en compétition au Master international Film Festival (MIFF 2023) à Hammamet. Le film met à l’affiche l’actrice tunisienne Mariam Al Ferjani.

On l’avait connue en 2017 grâce à son rôle dans le film de Kaouther Ben Hania « La belle et la meute » qui était présenté notamment au Festival de Cannes (Un certain regard), Mariam Al Ferjani, jeune actrice tunisienne installée à Milan a joué également dans la deuxième saison de la série télévisée « Harga » de Lasaad Oueslani.

Elle revient dans un film égyptien signé Ahmed Abdelsalam intitulé « Cai-ber », un court-métrage de fiction qui fait partie de la compétition officielle de la 2e édition du MIFF qui se tient en ce moment à Hammamet.

Nous sommes dans le Caire, après la révolution. où Nour, 29 ans, projette en secret de quitter le pays. Dans les heures qui précèdent son départ, elle va devoir lutter contre une société patriarcale et contre elle-même pour préserver son secret.

F.B