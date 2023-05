Des pluies attendues cette nuit en Tunisie : Les régions concernées

Dans un bulletin météo, l’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, que les pluies se poursuivront encore cette nuit dans différentes régions du pays.

Des pluies éparses parfois orageuses sont ainsi attendues au nord et au centre du pays, précise l’INM, en ajoutant que le vent soufflera fort, dans la plupart des régions, en particulier près des côtes où la mer asera gitée à très agitée.

Quant aux températures, elles varieront entre 15 et 20°C au nord, et entre 20 et 25°C dans le sud, atteignant 29° à El Borma et à Borj El-Khadhra.

