Ferid Boughedir président d’honneur de la prochaine édition des JCC

Le cinéaste Ferid Boughedir vient d’être nommé président d’honneur de la prochaine édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2023).

Dans un communiqué publié aujourd’hui, samedi 13 mai, le ministère des Affaires culturelles a dévoilé le comité directeur de la 34e édition des JCC qui aura lieu du 28 octobre au 4 novembre 2023 et qui sera entièrement consacrée à la célébration du centenaire du cinéma tunisien.

Le comité directeur sera présidé par le cinéaste Ferid Boughedir, et sera composé de Lamia Guiga (directrice artistique et responsable de la compétition officielle), Mohamed Chellouf (responsable du programme « Centenaire du cinéma tunisien) et Mohamed Damak (coordinateur général).

F.B