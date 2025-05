Tunisie | Abir Moussi affirme que sa peine a pris fin et réclame sa libération

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a annoncé, dans une lettre adressée à l’opinion publique, que sa peine de 16 mois a pris fin ce 26 mai 2025.

« Suite à l’expiration de cette peine, l’administration de la prison est légalement tenue de me libérer, car il n’y a plus de mandats de dépôt valides à cette date », indique la présidente du PDL, avocate de son état, en précisant qu’en l’absence de renouvellement, les mandats de dépôt émis à son encontre le 5 octobre 2023 et le 21 février 2024 sont désormais arrivés à expiration

Abir Moussi, qui a dénoncé une atteinte grave à ses droits fondamentaux, affirme tenir les autorités judiciaires, administratives et politiques responsables « de chaque minute de détention sans autorisation légale».

Elle a par ailleurs demandé à ses confrères et consœurs du comité de défense d’adresser des notifications officielles à la présidence de la République, le ministère de la Justice, la Direction générale des prisons et de la rééducation, l’administration de la prison, le Procureur général près la Cour d’appel compétente, le bâtonnier, la section régionale des avocats de Tunis ainsi que toutes les organisations nationales et internationales de défense des droits humains.

« Il est impératif que toutes les parties mentionnées agissent dans le cadre de leurs compétences respectives pour mettre fin à cette situation illégale et dangereuse », a encore commenté Abir Moussi dans sa lettre, diffusée dans la soirée de ce lundi 26 mai par son comité de défense

