Tunisie | Décès de la journaliste Jannet Barhoumi

La journaliste Jannet Barhoumi est décédée ce vendredi 30 mai 2025, annonce le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

La triste nouvelle a été annoncée, par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), qui a exprimé sa peine suite au départ de Jannet Barhoumi présentatrice à Radio Amal et membre du conseil local d’El Hraïria.

Le parcours de Jannet Barhoumi, qui a présidé l’association Amal, était un véritable symbole de résilience et d’engagement et qui malgré son handicap, n’a jamais cessé de travailler et de mener un courageux combat, en particulier pour les porteurs d’handicap.

Y. N.