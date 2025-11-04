Transport | Port du brassard noir à la mémoire de Walid Khaskhoussi

La Fédération générale du transport relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé ses adhérents au port du brassard noir, à la mémoire de leur collègue Walid Khaskhoussi qui est décédé ce jour suite à une agression au couteau.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 4 novembre 2025, la Fédération a de nouveau exprimé sa profonde tristesse après le décès de Walid Khaskhoussi, agent de la Société des Transports de Tunis (Transtu) qualifiant ce drame de « tragédie nationale », et rappelant au passage que les cas de violence dans le secteur sont en hausse.

La partie syndicale réclame par ailleurs à des mesures urgentes et concrètes pour protéger les travailleurs du transport public, tout en appelant à une enquête sérieuse afin de faire toute la lumière sur le meurtre de Walid Khaskhoussi.

Les employés du secteur sont appelés au port du brassard en signe de deuil et à la mémoire du regretté Walid Khaskhoussi, et pour dénoncer les agressions répétées dont sont victimes les agents du transport, ajoute la même source.

