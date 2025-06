Tunisie │ Nasij, nouveau projet pour l’emploi des jeunes dans le textile

L’Agence italienne de coopération au développement (AICS) en Tunisie a lancé le projet Nasij (Nouvelles alternatives durables pour l’insertion des jeunes dans le secteur textile) à Sfax, dans le cadre du programme «Soutien à la formation et à l’emploi des jeunes Tunisiens».

Nasij marque une étape importante dans la lutte contre le chômage des jeunes dans la région, a annoncé l’AICS sur ses réseaux sociaux.

L’événement, organisé en présence de Khalil Akrouti, représentant le gouverneur de Sfax, et de Noura Zidi, directrice régionale de l’emploi et de la formation professionnelle, après des réunions préliminaires à Monastir et Mahdia, a permis de présenter le projet Nasij au niveau régional, en mettant l’accent sur les activités visant à impliquer et à bénéficier aux entreprises locales.

Cette approche souligne l’engagement du projet à favoriser des liens directs entre la formation professionnelle et les besoins du secteur privé, créant ainsi des opportunités d’emploi plus pertinentes et durables pour les jeunes Tunisiens. Nasij témoigne avec force de l’impact concret de la coopération internationale sur les initiatives de développement local.

Des initiatives comme Nasij illustrent le rôle concret que la coopération internationale peut jouer dans le développement local, en créant des passerelles durables entre formation, emploi et innovation. L’approche de la coopération italienne vise non seulement à doter les jeunes des compétences requises par le marché, mais aussi à stimuler la croissance économique et l’innovation dans la région.