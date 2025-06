Al-Soumoud │ La marche des citoyens du Maghreb vers Gaza

Sous le soleil brûlant du lundi 9 juin 2025, Tunis s’est éveillée en un souffle vibrant, une onde de vie et de révolte. Depuis l’avenue Mohamed V, des milliers de citoyens tunisiens, plus de 5 000, rejoints par 1 500 Algériens et des militants venus du Maghreb, ont lancé la caravane Al-Soumoud — ténacité, cette force qui forge les peuples debout.

Djamal Guettala

Gaza, cette terre minuscule mais immense de douleur et d’espoir, où plus de 2 millions de Palestiniens vivent sous un blocus étouffant imposé par l’occupant israélien. Une enclave où l’eau est rare, la faim quotidienne, le chômage un fléau qui dévore les rêves. Une prison à ciel ouvert où le silence du monde résonne comme une blessure.

Un Maghreb uni dans la lutte

Ce convoi n’est pas un simple passage de véhicules, mais un flot d’âmes indomptables, un acte politique, un souffle de résistance. Pas de dons officiels, mais des volontés de transmettre, de témoigner, d’affirmer que la solidarité n’a pas de frontières.

Le trajet s’étire à travers la Tunisie, franchit la frontière de Ras Jedir, traverse la Libye, et s’apprête à affronter l’obstacle égyptien. Car rien ne permet de présumer de ce que les marcheurs vont affronter en Egypte, le pays voisin qui possède, avec Israël, la clé pour l’entrée à Rafah (Gaza).

Les défis sont nombreux, mais la détermination est plus forte que les murs dressés sur la route.

Algériens, Tunisiens, Libyens marchent ensemble, solidaires, conscients que la cause palestinienne est une cause commune, une blessure partagée, une revendication d’humanité. «Nos peuples avancent main dans la main», rappelle la Coordination tunisienne pour la Palestine.

Vers Rafah, un rendez-vous avec l’Histoire

Le 15 juin, la caravane rejoint la «Marche mondiale vers Gaza», un rassemblement qui défie le silence et l’oubli. Ce n’est pas seulement une traversée géographique, c’est une traversée historique, un engagement ferme contre l’injustice.

Tant que Gaza pleure, tant que ses citoyens sont asphyxiés, les peuples du Maghreb marcheront. Ce cri de ténacité, cette flamme de liberté brûle dans les cœurs, traversant les frontières, résonnant dans les rues de Tunis, Alger et Tripoli.