Kerkennah accueille des échanges d’experts sur la résilience climatique

Dans le cadre du projet ‘Soumoud’ mis en œuvre par Onu-Habitat en Tunisie avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid), la municipalité de Kerkennah accueille une série d’activités d’échange d’expériences visant à renforcer les capacités locales en matière de résilience climatique urbaine face au changement climatique.

Le projet, mené dans six villes de cinq pays (Bolivie, Colombie, Jordanie, Tunisie et Éthiopie), s’inscrit dans le programme phare mondial Rise Up – Résidences résilientes pour les populations urbaines vulnérables, dont l’ambition est de mobiliser des investissements importants en faveur de l’adaptation urbaine au changement climatique.

Après une première étape organisée à Madrid en mai 2025, la deuxième phase de cet échange a lieu à Kerkennah du 9 au 13 juin 2025. Elle comprend des visites de terrain, des rencontres avec les acteurs municipaux et techniques ainsi qu’une master class organisée à la Faculté des sciences de Sfax, en collaboration avec la municipalité de Kerkennah et l’Université de Sfax.

Experts espagnols au cœur de la transition écologique de Kerkennah

Cette master class, intitulée «Kerkennah en transition : vers une résilience urbaine intégrée, une mobilité verte et des solutions fondées sur la nature», se tient le 12 juin à la Faculté des Sciences de Sfax et rassemble universitaires, étudiants, experts nationaux et internationaux autour de thématiques clés tels que : l’utilisation des données géoréférencées pour la gouvernance territoriale, les approches écosystémiques pour l’adaptation climatique pour les villes, la culture hors-sol et la mobilité durable sur les territoires insulaires.

Cette initiative vise à présenter le rapport d’Analyse des vulnérabilités multi-couches de Kerkennah et à enrichir le Plan d’action climatique de Kerkennah actuellement en cours, tout en renforçant la capacité d’adaptation des territoires insulaires particulièrement vulnérables.

L’échange met également en lumière les bonnes pratiques issues des îles espagnoles comme celles de l’île de Las Palmas, représentée par un expert de la municipalité, ainsi que les innovations locales développées par des chercheurs tunisiens.

Dans le cadre de sa politique d’inclusion urbaine, Onu-Habitat accorde une attention particulière à ne laisser personne de côté, en particulier les sans-abris et les migrants, qui sont de véritables acteurs du changement et de la cohésion au sein des communautés.

