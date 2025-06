Conférence académique à Tunis sur les politiques migratoires

La deuxième édition de la conférence académique de l’Observatoire national tunisien des migrations (ONM), se tient à Tunis les 12 et 13 juin 2025. Cet événement vise à renforcer les liens entre le monde de la recherche académique et les institutions en charge des politiques migratoires, en favorisant le dialogue et le partage des connaissances sur les dynamiques en relation avec la migration en Tunisie

Parmi les thématiques étudiées par les intervenants tunisiens et étrangers : «Migration, coopération et développement socio-économique»; «Le contexte migratoire dans l’espace euro-méditerranéen à l’épreuve des politiques migratoires européennes»; «Logiques du partenariat migration et développement entre la Tunisie et l’UE : entre intentions et réalités» ; «Encadrement juridique des transferts de fonds migratoires et le développement socio-économique en Tunisie» ; «Transferts de fonds, investissement transnational et développement socioéconomique – Leçons apprises et recommandations de politiques publiques» ; «Migration, protection et déterminants sociaux de la migration»; «La gestion des migrations en Tunisie : entre engagements politiques et humanitaires à l’international et dimensions socio-politiques en interne»; «Les enfants migrants provenant des pays subsahariens en Tunisie: quelles protections et quelles perspectives ?»; «La protection sociale décourage-t-elle les intentions de migration ? Étude causale pour la Tunisie»; «Le droit d’accès à la santé par les personnes migrantes. Entre reconnaissance et restrictions».

I.B.