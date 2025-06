Depuis sa cellule, Abir Moussi dénonce « de graves dérives»

Le Parti destourien libre (PDL) a publié, ce lundi 16 juin 2025, une lettre de sa présidente Abir Moussi, qui depuis sa cellule alerte sur de graves dérives.

Dans sa lettre, Abir Moussi dénonce en particulier « une dérive grave de l’État de droit en Tunisie ainsi qu’un acharnement politique, juridique et humain » la visant et ce, notamment suite à sa récente condamnation à deux ans de prison ferme jeudi dernier.

Sans plaidoirie et en l’absence de ses avocats, Abir Moussi estime que le procès a été bafoué et que le verdict fait suite à son engagement et ses positions politiques.

La présidente du PDL affirme que l’administration pénitentiaire lui a refusé l’accès aux services administratifs, en lien avec sa situation actuelle et estime être, selon la loi, en « liberté obligatoire ».

Elle a également indiqué avoir passé 24 heures sans nourriture, ni soins, ni possibilité de dormir alors qu’elle attendait d’être reçue par un responsable, mais en vain, ajoutant que son état de santé s’est ensuite dégradé, ce qui a nécessité une consultation médicale le samedi 14 juin.

Abir Mousi a aussi évoqué une atteinte à la communication avec ses avocats citant une réduction injustifiée de leur temps de visite, « compromettant ainsi la défense », a-t-elle encore déploré, en affirmant que « ces actes révèlent une répression systématique »