Football │ Face à Flamengo, l’Espérantisme fait figure d’outsider  

Les pronostics vont bon train pour la rencontre de demain, mardi 17 juin 2025, à 2 heures, à Philadelphie, entre l’Espérance de Tunis et Flamengo FC, dans le cadre du groupe D de la Coupe du Monde des clubs de la Fifa ! Les Brésiliens sont donnés favoris, mais les Tunisiens n’ont pas dit leur dernier mot. Ils vont sans doute subir l’essentiel du jeu, mais s’ils parviennent à réaliser un nul blanc en première mi-temps, ils sont capables de renverser la vapeur en seconde mi-temps sur un contre foudroyant, une erreur adverse ou un éclair de génie de son buteur algérien Youcef Belaili.

Imed Bahri

Dans une poule probablement dominée par Chelsea, il y aura trois équipes pour une place. Flamengo FC et l’Esperance Tunis vont lutter pendant 270 minutes afin de finir dans le top 2, synonyme de qualification en phase à élimination directe. D’ailleurs, deux formations en pleine forme croiseront le fer dans la nuit de lundi à mardi, sous les coups de 2h du matin.

Il s’agit de la troisième participation de Flamengo FC à la Coupe du Monde des Clubs, battu en finale par Liverpool en 2019, avant une campagne catastrophique au Maroc en février 2023, éliminé par Al-Hilal en demi-finale.

L’Espérance de Tunis participera à sa quatrième édition, après avoir été battue en quarts de finale lors des trois éditions précédentes, perdant quatre de ses six matches disputés jusqu’à présent.

Flamengo avec les faveurs des pronostics

La dernière défaite des Brésiliens remonte au 4 mai dernier, soit un enchaînement de huit parties sans la moindre défaite toutes compétitions confondues. Le groupe entraîné par Filipe Luis reste sur 4 succès de suite, avec un total de trois clean-sheets et un secteur offensif en réussite. Les Mengao ont inscrit 3 buts en moyenne lors de cette série, dont un superbe 5-0 face à Fortaleza peu avant le break international. Dans une spirale positive, les rouges et noirs comptent envoyer un message à leurs concurrents dès le premier match!

L’Espérance rêve de créer la surprise

Champion de Tunisie, l’Espérance de Tunis espère se mêler à la bataille d’une seconde place difficile d’accès. En effet, dans ce groupe à quatre équipes, les Tunisiens n’ont pas les faveurs des pronostiqueurs, qui les classent pour l’instant en dernière position pour une éventuelle qualification en huitième de finale.

La saison des Espérantistes a été très chaotique, passant par quatre entraîneurs différents, mais l’effectif dirigé par Maher Kanzari a parfaitement préparé son arrivée sur la scène mondiale, avec une invincibilité qui dure depuis onze parties !

Tout comme son adversaire du jour, la défaite n’est plus au rendez-vous depuis plusieurs semaines. Avec une défense en confiance (6 clean-sheets en 7 sorties), les «Sang et or» peuvent voyager n’importe où avec confiance. Si les secteurs défensif et offensif réalisent la meilleure prestation possible, une surprise est envisageable au terme du temps réglementaire. Les coéquipiers de Yann Sasse, le joueur le plus en forme du moment, y croient et semblent décidés à vendre très chèrement leur peau dans ces joutes mondiales.