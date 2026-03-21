Al Ahly | Ben Romdhane pourrait jouer contre l’Espérance

L’entraîneur danois d’Al Ahly, Jes Thorup, a confirmé en conférence de presse avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF contre l’Espérance de Tunis, ce soir, samedi 21 mars 2021, à 20 heures au stade du Caire, qu’il s’était entretenu avec le joueur Mohamed Ali Ben Romdhane au sujet de sa non-participation au match aller, affirmant avoir pris cette décision afin de le préserver de la pression liée à la rencontre.

Thorup a déclaré : «Ce n’est jamais facile de revenir dans son pays et son ancien club. L’envie de jouer est forte, mais nous devons privilégier l’intérêt de l’équipe et protéger le joueur.»

«Ben Romdhane est un joueur fantastique qui s’est bien entraîné, il sera donc dans le groupe samedi», a-t-il confirmé, laissant entendre qu’il pourrait jouer comme titulaire ou en cours de jeu.

Pour sa part, le gardien d’Al Ahly, Mohamed El Shenawy, a affirmé qu’une victoire contre l’Espérance de Tunis serait un beau cadeau d’Al Ahly à tous les Égyptiens pour l’Aïd El-Fitr, estimant que cette rencontre sera cruciale pour son équipe.

El Shenawy, qui parlait lors de la conférence de presse d’avant-match, a ajouté : «Les joueurs seront pleinement concentrés et, si Dieu le veut, nous l’emporterons. Ce sera le cadeau d’Al Ahly pour l’Aïd.»

Les joueurs de l’Espérance de Tunis, quant à eux, aborderont cette rencontre avec un avantage de 1-0 acquis à l’aller grâce à un penalty transformé par le défenseur Tougai. Ils joueront un match défensif et procèderont par contre grâce à la vélocité de leurs attaquants. Et dans cet exercice, ils ont souvent réussi.

I. B.