Ce soir face à Al Ahly | Une Espérance déterminée et ambitieuse   

Dans le camp de l’Espérance de Tunis, le moral et la détermination sont au top, à quelques heures de la rencontre retour des quarts de finale de la Ligue de champions de la CAF, ce soir, samedi 21 mars 2026, à 20 heures, au stade du Caire, contre Al Ahly d’Egypte.

L’ailier droit des Sang et Or, Kouceila Boualia, estime que la présence des supporters de l’équipe au Caire, malgré le huis clos, envoie un message fort aux joueurs et à l’ensemble du staff technique. Boualia a déclaré : «Les supporters de l’Espérance ont fait le déplacement jusqu’au Caire en sachant que le match se jouerait à huis clos. Leur présence témoigne du soutien indéfectible au joueurs, au staff technique et à la direction du club, dont l’objectif minimal est la qualification.»

La rencontre se jouera à huis clos suite à une sanction infligée à l’équipe égyptienne.

L’entraîneur de l’Espérance, Patrice Beaumelle, a confirmé, lors d’une conférence de presse, la veille du match, que Hamza Jelassi avait passé tous les examens nécessaires et est apte à jouer.

«Jelassi a beaucoup souffert et s’est entraîné jeudi avec tous les joueurs. Il a disputé plusieurs matchs et sa présence est importante pour l’équipe ; sa participation est un atout majeur», a ajouté Beaumelle.

L’entraîneur de l’Espérance a également salué l’accueil chaleureux des supporters à l’aéroport avant le départ de l’équipe pour le Caire. Il a ajouté : «Les craquages des supporters de l’Espérance à l’aéroport nous ont émerveillés et nous ferons tout notre possible pour dédier cette qualification aux centaines de supporters présents au Caire et à tous nos supporters, où qu’ils soient.»

À noter que l’Espérance de Tunis s’était imposée 1-0 au match aller, au stade Hamadi Agrebi de Radès, grâce à un penalty indiscutable transformé par Mohamed Amine Tougai à la 73e minute.

L’Espérance qui a plus souvent perdu que gagné face à Al Ahly, le club le plus titré d’Afrique, notamment au Caire, se suffira volontiers d’un match nul ce soir à n’importe quel score pour passer en demi-finale.

I. B.