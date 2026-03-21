L’Espérance de Tunis fait tomber Al Ahly et file en demi-finale

L’Espérance sportive de Tunis (EST) a renversé le club égyptien Al Ahly sur sa pelouse (3-2), dans la soirée de ce samedi 21 mars 2026, validant ainsi son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions CAF 2026.

Malgré un début de rencontre qui s’apparentait à un calvaire pour les Sang et Or, qui ont encaissé dès la 10e minute un but sur une frappe de Mahmoud Trezeguet et qui ont continué à subir toute la première période, celle-ci s’est terminée sur le score de 1 à 0 pour Al Ahly.

Mais au retour des vestiaires, l’EST est revenue d’entrée de jeu plus forte et mieux organisée, avec des joueurs plus agressifs et techniquement plus justes, ce qui a permis à Florian Danho d’égaliser à la 68e minute.

Portés par cet élan, les Sang et Or parviennent à prendre l’avantage grâce à un penalty provoqué par Houssem Tka et transformé par Mohamed Amine Tougaï à la 79e minute. Un avantage qui aura été de courte durée, car Al Ahly est revenu au score sur un but de Marwan Attia (84e).

Puis, c’est lors du temps additionnel que l’Espérance est allée chercher une victoire de prestige avec un troisième but (90+4) signé Hamza Jelassi.

Une qualification méritée des Sang et Or qui ont gagné le match aller (1-0) puis le match retour ce soir (3-2).

Y. N.