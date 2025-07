Tunisie │ Introduction d’un nouveau système de gestion des ponts avec l’appui du Japon

Le lancement du projet “Hashimori” pour l’amélioration du plan de gestion et d’entretien des ponts a été donné mardi 1er juillet 2025 avec la tenue de la première réunion du Comité conjoint de coordination, suivie par un séminaire rassemblant des acteurs des secteurs public et privé, des universitaires et des experts de la Jica, l’agence japonaise de coopération internationale, pour discuter des aspects opérationnels du projet.

S’étendant sur trois ans, l’objectif de ce projet est de renforcer les capacités du ministère de l’Equipement et de l’Habitat (MEH), en appuyant l’élaboration de plans de maintenance fondés sur le transfert de technologies liées à l’inspection et au diagnostic des ouvrages.

La réunion a été organisée avec la présence de Ali Ben Mohamed, directeur de l’Entretien et de l’Exploitation routière, Mohamed Guesmi, directeur général du Centre des essais et techniques de construction (Cetec), relevant du MEH, Jogo Rinko, représentante résidente adjointe de la Jica en Tunisie, et Kohei Nagai, éminent expert et président de la Plateforme de gestion des actifs routiers de la Jica.

«Notre objectif commun est clair : développer un système de gestion des ponts (SGP) fiable et durable, renforcer les capacités institutionnelles et techniques en matière d’inspection et de diagnostic, et poser les bases d’une culture proactive de maintenance», a indiqué Mme Jogo.

Ce système sera utilisé pour la programmation et l’exécution des opérations d’entretien et de réparation des ponts qui sont directement gérés par la Direction générale des ponts et chaussées (DGPC) et ses différentes directions régionales. A citer notamment le pont Rades-La Goulette, l’un des plus grands projets d’infrastructure financés par la Jica en Tunisie. Il s’agit également de la mise en place de manuels d’inspection et de réparation afin d’assurer une gestion efficace et pertinente des ponts.

Cette assistance technique comprendra également des formations en Tunisie et au Japon sur des thèmes liés au projet, en plus de la fourniture d’équipements nécessaires pour la réussite des activités qui y sont prévues.

Lors du séminaire, M. Kohei a présenté une conférence exhaustive sur l’expérience japonaise en matière d’entretien et de gestion des ponts.

A noter que la Jica a commencé depuis 2016 un programme de renforcement des capacités pour l’entretien du Pont Radès-La Goulette, financé par un prêt japonais, y compris une formation au Japon au profit des ingénieurs du MEH. Suite à cette formation, il a été décidé d’élaborer un plan de maintenance couvrant l’ensemble des ouvrages d’art sous la responsabilité de la DGPC, qui s’est traduit par la suite par le Projet Hashimori d’amélioration du plan de gestion et d’entretien des ponts.