Migration │ L’OIM renforce les capacités de ses agents en Tunisie  

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a renforcé les capacités de 29 agents de première ligne de ses bureaux de Tunis, Sfax et Zarzis afin de fournir des services de protection et d’assistance aux personnes qu’elle prend en charge, et ce, lors d’une formation organisée du 24 au 27 juin 2025 dans le cadre du projet Compass.

Le programme «Coopération sur les migrations et les partenariats pour des solutions durables», ou Compass, est une coopération stratégique entre l’OIM et le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Lancé en 2021, Compass vise à atteindre plusieurs objectifs communs pour une migration sûre.