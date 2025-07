La Poste tunisienne émet deux timbres consacrés aux réserves naturelles de la Méditerranée

En soutien à la coopération méditerranéenne et dans le cadre des activités de l’Union postale pour la Méditerranée (UPMed), la Poste Tunisienne lance ce lundi 7 juillet 2025, deux nouveaux timbres-poste.

Disponibles dès aujourd’hui dans tous les bureaux de poste et en ligne, ces timbres et produits philatéliques dédiés aux Réserves naturelles de la Méditerranée : Réserve nationale de la Galite et Réserve nationale de Zembra, visent à renforcer le partenariat avec les institutions postales des pays méditerranéens.

Ces deux timbres-poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site