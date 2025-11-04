Tunisie-Japon | Mohamed Elloumi décoré de l’Ordre du Soleil Levant

Le gouvernement japonais a annoncé l’octroi de “l’Ordre du Soleil Levant, Etoile d’Or et d’Argent” à Mohamed Elloumi, ancien ambassadeur de Tunisie au Japon.

Cette distinction pour “la décoration de l’automne 2025”, lui a été attribuée en reconnaissance de ses contributions au renforcement des relations et de l’amitié entre le Japon et la Tunisie.

« L’Ambassade tient à rendre hommage à ses efforts pour rapprocher davantage nos deux pays amis, qui ne cesse d’enregistrer des avancées dans tous les domaines; politique, économique et culturel », lit-on dans le communiqué de l’ambassade du Japon en Tunisie.

Communiqué