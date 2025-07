Un Tunisien victime d’une agression raciste en Pologne

À Starogard Gdański, région de Poméranie, dans le nord-ouest de la Pologne, une attaque à caractère raciste a eu lieu. Un citoyen tunisien de 25 ans, entraîneur d’un club de football local, a été frappé par un fardeau d’eau, devant un restaurant. Comme annoncé par le club, l’incident s’est produit au cours d’un meeting anti-immigration, le samedi 19 juillet 2025. La police a déjà arrêté l’un des suspects, et la recherche de l’autre est en cours.

Selon les informations communiquées par la police à Radio Gdańsk, des violences et des menaces ont été exercées contre la victime en raison de son origine maghrébine.

En analysant les enregistrements de la vidéosurveillance de la ville ainsi que les caméras situées près du restaurant en question, les fonctionnaires de la police ont identifié deux individus susceptibles d’être liées à l’incident. Mais pour l’instant, seul l’un d’eux a été arrêté : un résident de 39 ans de Starogard Gdański, a déclaré Marcin Kunka du commissariat de police du district, à la radio locale. Les recherches se poursuivent activement pour arrêter le deuxième suspect.

TVP Info a indiqué que le Tunisien agressé réside en Pologne depuis plusieurs années de manière légale et y travaille. Il est entraîneur des jeunes footballeurs au Club sportif Beniaminek 03 et s’implique activement en tant que bénévole dans la vie de sa ville de résidence. «L’attaque avait clairement des motivations racistes», a souligné le club dans un communiqué en exprimant son opposition à toute violence dirigée contre les étrangers. «Les actes de violence – tant verbale que physique – sont inacceptables et sont en contradiction avec les valeurs de tolérance, d’égalité et de solidarité que promeut le club», a souligné le Club sportif Beniaminek 03. «Nous ne permettrons pas que la haine et la peur empoisonnent la ville», a-t-il ajouté.

On ignore encore si notre ambassadeur à Varsovie est intervenu à propos de cette affaire auprès des autorités polonaises.

Habib Glenza