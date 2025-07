Elyes Chaouachi visé par de nouvelles poursuites

Elyes Chaouachi, fils de Ghazi Chaouachi ancien député et ancien dirigeant du parti Attayar en détention, a annoncé qu’il est poursuivi dans quatre nouvelles affaires.

Dns un post publié ce jeudi 24 juillet 2025 sur sa page Facebook, Elyes Chaouach précise qu’il fait désormais l’objet de 7 plaintes portées à son encontre sur la base du décret 54 et de la loi antiterroriste.

Elyes Chaouachi estime être victime d’une nouvelle injustice et d’un acharnement : « Tout ça car je critique le système et je m’oppose… Système qui oppresse mon père, mes camarades et les voix libres», a-t-il notamment commenté.

Y. N.