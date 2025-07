Tunisie l Ahmed Souab poursuit le combat de l’intérieur de la prison

Dans un communiqué diffusé via les réseaux sociaux, Me Ahmed Souab annonce de l’intérieur de la prison de Mornaguia où il est incarcéré depuis avril dernier, qu’il a décidé de ne pas faire appel auprès de la Cour de cassation de la décision de la chambre d’accusation en date du 18/07/2025 de le déférer devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès de la Cour d’appel de Tunis.

«Je vais mener mon procès comme un combat politique sans maquillages procéduriers et masques juridiques, de manière à ne lui donner aucune légalité ou légitimité», écrit Souab, qui se présente comme le «prisonnier n°505091», ajoutant qu’il poursuivra le combat de l’intérieur de la prison pour, dit-il, «démasquer le processus de la tyrannie (politique/judiciaire/policiere et médiatique)».

Me Souab estime dans le même communiqué que son procès est «unanimement considéré par le comité de défense et la majorité des observateurs des affaires publiques comme un procès politique» et que la justice en Tunisie «ne jouit pas des conditions minimales d’une indépendance structurelle et fonctionnelle».

«L’espoir que j’avais dans l’existence de magistrats indépendants s’est évaporé après leur rejet de ma libération provisoire à trois reprises, en flagrante contradiction avec le principe de la présomption d’innocence», a aussi écrit Me Souab, ancien magistrat lui-même et qui a une connaissance – pour ainsi dire – intime du fonctionnement du système judiciaire dans le pays.

I. B.