Tunisie l Baisse des températures à partir du vendredi après-midi

La vague de chaleur qui sévit en Tunisie depuis le début de la semaine se poursuit ce vendredi 25 juillet 2025, dans la plupart des régions du pays, avec des températures variant de 40 à 48 degrés C. Mais une accalmie s’annonce dans les heures qui viennent. Ainsi que des cellules orageuses et des vents forts.

Selon un bulletin de suivi de l’Institut national de la météorologie (INM), cité par l’agence Tap, les températures maximales varieront entre 45 et 48 degrés C dans le sud, Sidi Bouzid et Kairouan et entre 40 et 45 degrés dans le reste des régions avec des vents de sirocco.

Cependant, à partir de cet après-midi, une baisse des températures est attendue dans les régions du nord. Elle concernera progressivement le centre avec apparition de cellules orageuses accompagnées de vents forts dépassant temporairement 90 Km/h sous forme de rafales et susceptibles de provoquer des tourbillons de sable et de poussière.

Des pluies seront enregistrées sur les régions du nord-ouest et du centre et certaines régions de l’est. Elles seront parfois intenses notamment dans les gouvernorats du nord-ouest et sur les hauteurs.

Le vent soufflera fort, vendredi soir, avec une vitesse dépassant temporairement 80 Km/h sous forme de rafales sur les régions côtières, les hauteurs et au sud, où il suscitera des tourbillons de sable.

Les températures devraient enregistrer, à partir de samedi 26 juillet, une baisse notable dans la plupart des régions. Les maximales seront inférieurs aux moyennes enregistrées au mois de juillet.

I. B.