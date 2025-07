Disparue et retrouvée en Tunisie, une Italienne retourne à Cagliari

Valentina Greco, 42 ans, une Italienne originaire de Cagliari, est rentrée en Sardaigne hier soir, samedi 26 juillet 2025. Elle a été retrouvée à son domicile de Sidi Bou Saïd (photo) le 19 juillet, après avoir été annoncée disparue par sa famille pendant une dizaine de jours.

Profondément bouleversée physiquement et psychologiquement, elle a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, Me Gianfranco Piscitelli, à ne pas être bombardée de questions sur ce qui s’est passé en Tunisie et à ne pas être récupérée à son arrivée.

Il ne s’agit pas d’une position hostile aux médias, a expliqué Me Piscitelli, mais d’une «demande compréhensible et humaine compte tenu de son état physique». Elle ne fournira des éclaircissements et des précisions qu’ultérieurement et par l’intermédiaire de son avocat, a rapporté l’agence italienne Ansa.

I. B.