Des équipements médicaux italiens pour des hôpitaux tunisiens

Dans le cadre du Programme d’appui à la balance des paiements de la Tunisie, financé par un crédit d’aide de la Coopération italienne, des appels d’offres seront lancés avant la fin de 2025 par différentes administrations publiques tunisiennes. Ils seront réservés aux entreprises italiennes et porteront sur des biens et services d’origine italienne.

Ces appels d’offres concerneront : 1- la fourniture d’équipements médicaux pour le laboratoire de simulation de l’unité de médecine expérimentale et le comité d’innovation en biotechnologie relevant de la Faculté de médecine de Tunis; 2- la fourniture d’équipements médicaux pour le renforcement du service de chirurgie générale de l’Hôpital La Rabta de Tunis; et 3- la fourniture d’équipements médicaux pour le service de néonatalogie de l’Hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Les avis d’appel d’offres détaillés seront publiés, en français, par l’autorité tunisienne compétente dans au moins un quotidien et sur le système de passation des marchés publics en ligne Tuneps, indique l’Agence italienne de coopération au développement à Tunis (AICS), qui a publié l’information lundi 27 octobre 2025 sur son site web.

Les appels d’offres seront également publiés par l’AICS, ainsi que par l’Agence pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes (Ice).

L. B.