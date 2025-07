Grève des transports | Le ministère annonce plusieurs mesures

Suite au maintien de la grève des transports prévue du mercredi 30 juillet à minuit jusqu’au vendredi 1er août à minuit, le ministère a annoncé une série de mesures.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 29 juillet 2025, le ministère du Transport affirme avoir pris des mesures exceptionnelles en vue de faire face aux perturbations dans le transport public collectif, attendues dès ce soir à minuit, suite à la grève de trois jours dans le Grand Tunis ainsi que plusieurs autres régions du pays.

« Afin de garantir le droit au déplacement des citoyens de préserver un minimum de continuité dans le fonctionnement du service public et à limiter les désagréments pour les usagers », le ministère a décidé d’autoriser exceptionnellement les louages d’effectuer des trajets sur l’ensemble du territoire national, sans restriction liée à leur zone d’exploitation.

Dans le communiqué, on annonce également que les taxis collectifs et les véhicules de transport rural seront autorisés à circuler sans limites fixées par leur carte d’exploitation, ainsi que la réquisition d’un certain nombre d’agents pour assurer un service minimum…

Y. N.