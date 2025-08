Le ministère de l’Intérieur dénonce une campagne de désinformation contre les forces de sécurité

Le ministère de l’Intérieur a dénoncé une campagne de désinformation menée par des pages suspectes sur les réseaux sociaux, qui diffusent des intox visant à discréditer les institutions sécuritaires.

Dans un communiqué publié ce mercredi 6 août 2025, le ministère indique que ces pages sont gérées par des individus, dont les motivations sont connues et qui publient régulièrement des rumeurs.

La même source a tenu à préciser que ces pages n’ont aucun lien avec ses services et a également souligné que « ces campagnes systématiques et répétées ne sont que des tentatives désespérées de cibler l’État et de perturber le travail des forces de sécurité, notamment suite aux récents succès dans la lutte contre la criminalité et le maintien de la sécurité et de la stabilité ».

En réaction, le ministère a annoncé avoir déjà pris des mesures en coordination avec les autorités judiciaires et les parties compétentes,en vue de poursuivre toutes les personnes impliquées dans ces campagnes de désinformation, qu’elles soient à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, lit-on encore dans le communiqué.