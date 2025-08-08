Le siège de la compagnie aérienne israélienne El Al à Paris a été tagué de peinture rouge et de slogans hostiles à Israël, pays hors-la-loi, auteur du génocide des Palestiniens de Gaza, diffusé en direct depuis le 7 octobre 2023 par les médias du monde et dénoncé par une bonne partie des pays de la planète

Parmi les graffitis tagués pendant la nuit du 6 au 7 août 2025, sur la porte des bureaux de la compagnie, rue de Turbigo, en plein cœur de la capitale française, figuraient : «La Palestine vivra, la Palestine vaincra», «Fuck Zionism» et «El Al Genocide Airlines».

La façade a également été taguée de rouge. Dans un message publié sur X, la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a condamné un «acte barbare et violent contre El Al»… un acte qui n’a tué personne, contrairement à l’Etat hébreu qui a détruit des villes entières et enterré sous les décombres des dizaines de milliers de Palestiniens enfermés et affamés.

Selon El Al, cité par la chaîne de télévision israélienne N12, l’opération de taguage a eu lieu alors que le bâtiment était vide et il n’y avait aucun danger pour les employés de l’entreprise. Début juin également, plusieurs sites juifs de Paris avaient été tagués de peinture verte. Trois citoyens serbes ont été arrêtés et mis en examen, les enquêteurs français les soupçonnant d’agir au service des intérêts d’une puissance étrangère et les soupçons ont porté sur la Russie.

I. B.