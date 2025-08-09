25 000 cas d’enfants en danger signalés chaque année en Tunisie

Le Délégué général à la protection de l’enfance au ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors s’est inquiété du nombre alarmant de cas de violence et d’abus impliquant des enfants. S’exprimant à la radio nationale le mardi 5 août 2025, Moncef Ben Abdallah a révélé que son service traite environ 25 000 signalements d’enfants en danger chaque année.

Ce chiffre, bien que stable, reflète une tendance inquiétante à la multiplication des formes d’abus, notamment la violence verbale, les agressions physiques, les abus sexuels et l’exposition à des contenus inappropriés sur les réseaux sociaux.

Ben Abdallah a souligné que l’exposition de mineurs à des images obscènes ou indécentes, même passivement via les plateformes numériques, est légalement reconnue comme une forme d’exploitation sexuelle. La prévalence croissante de ces contenus sur Internet en a fait une priorité absolue pour les autorités tunisiennes.

Outre les cas de maltraitance directe, le responsable a également souligné la situation critique des enfants privés de soutien familial, un groupe vulnérable souvent négligé. Pour répondre à leurs besoins, le ministère a créé des centres d’accueil et de soutien intégrés, offrant un environnement stable, des services sociaux et des parcours de réinsertion sociale.

Afin d’améliorer la réactivité, deux lignes d’assistance téléphonique dédiées à la protection de l’enfance ont été mises en place : le numéro gratuit 192 pendant les heures ouvrables et le 1809 en dehors des heures ouvrables.

Ces mécanismes permettent une alerte rapide et une orientation immédiate vers les services appropriés.

Ces chiffres soulignent la fragilité persistante du tissu familial et social en Tunisie, où la violence envers les enfants reste souvent banalisée. Si la protection de l’enfance demeure une priorité institutionnelle, les capacités d’intervention restent insuffisantes face aux besoins croissants.

