Hajj 2026 | Ouvertures des inscriptions à partir du 11 août

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé, vendredi 8 août, que les inscriptions pour accomplir le pèlerinage de l’année 1447 de l’Hégire (2026) commenceront à partir du lundi prochain

Dans son communiqué, le ministère précise que les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au lundi 8 septembre 2025 à minuit en précisant que celles-ci se font uniquement via son site officiel.

Le ministère a, également, invité les nouveaux candidats ainsi que ceux dont les dossiers n’avaient pas été validés, à contacter la délégation relevant de leur résidence, pour poursuivre la procédure en question.

Y. N.