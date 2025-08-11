La santé mentale de Donald Trump inquiète de plus en plus

Le président américain Donald Trump s’en est donné à cœur joie durant la campagne électorale en se moquant des troubles cognitifs de son prédécesseur Joe Biden mais voilà que sa santé mentale commence à inquiéter elle aussi. Changement brusque de sujets, absence de cohérence dans les discours, affabulation, etc. Les experts affirment que ses apparitions publiques étranges soulèvent des questions sur sa santé psychique.

Imed Bahri

The Guardian a fait part de ces inquiétudes dans une enquête d’Adam Gabbatt sur les doutes concernant les capacités mentales du président américain, notamment la difficulté qu’il éprouve à mener à bien une pensée et ses apparitions publiques erratiques.

Depuis plus d’un an, Trump, 79 ans, affiche un comportement surprenant lors d’événements, d’interviews, de déclarations spontanées et de conférences de presse. Il s’écarte à plusieurs reprises du sujet, notamment lors d’une réunion du cabinet ce mois-ci, où il a passé 15 minutes à parler de décoration et semble mal se souvenir de faits simples concernant son administration et sa vie.

The Guardian rappelle que Biden faisait depuis longtemps l’objet de rumeurs, relayées par Trump, concernant sa santé mentale et physique. Après sa performance désastreuse lors du débat de juin 2024, où il a peiné à maintenir le fil de ses pensées, l’examen de ses capacités mentales l’a finalement conduit à renoncer à sa candidature à la réélection.

Episodes de confusion et comportement erratique

Trump, cependant, ne s’est pas soumis au même examen malgré des épisodes de confusion et de comportement erratique qui ont persisté tout au long de son second mandat et qui se sont pleinement manifestés lors de son récent voyage en Grande-Bretagne.

Lors de la rencontre en Écosse avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, Trump a brusquement changé de sujet alors qu’ils évoquaient l’immigration pour déclarer: «L’autre chose que je dis à l’Europe: nous ne permettrons pas la construction d’éoliennes aux États-Unis. Elles nous tuent. Elles détruisent la beauté de nos paysages». Il a ensuite parlé pendant deux minutes d’affilée des éoliennes, affirmant, sans fournir de preuves, qu’elles excitent les baleines et les rendent folles et que l’énergie éolienne tue les oiseaux même si le pourcentage d’oiseaux tués par les éoliennes est infime comparé à celui des chats domestiques et des oiseaux heurtés par les lignes électriques.

Le journal britannique a cité Harry Segal, professeur à l’Université Cornell au département de psychologie de l’Université Cornell et au département de psychiatrie du Weill Cornell Medical College, qui a déclaré: «Ces changements soudains de conversation illustrent la façon dont Trump s’écarte du sujet sans réfléchir. Il change de sujet sans autorégulation, sans narration cohérente».

Pendant des années, Trump a éludé les questions sur son intelligence, se qualifiant de «génie» et se vantant de ses prouesses à des tests qui se sont révélés par la suite très simples détectant les premiers signes de démence. Mais les démocrates ont commencé à remettre en question l’aptitude du président avec plus d’agressivité, notamment la représentante du Texas Jasmine Crockett et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, qui, rien que la semaine dernière, ont multiplié les exemples du comportement erratique de Trump. Interrogé sur la famine à Gaza, il a semblé incapable de se souvenir de l’aide apportée par les États-Unis à Gaza, oubliant que d’autres y avaient également contribué. Trump a affirmé que les États-Unis avaient fait un don de 60 millions de dollars il y a deux semaines. Il a ajouté: «Au moins, nous voulons que quelqu’un nous remercie. Aucun autre pays n’a rien donné».

Un président qui affabule et invente des faits inexistants

Segal a commenté que l’un des traits les plus marquants de Trump est l’affabulation lorsqu’il prend une idée et y ajoute des éléments qui ne sont pas vrais.

L’exemple le plus notable est survenu à la mi-juillet, lorsque Trump a affirmé que son oncle, le regretté professeur John Trump, avait été l’enseignant de Ted Kaczynski, un terroriste connu sous le nom de Unabomber, au célèbre Massachusetts Institute of Technology, ou MIT. Trump se souvient: «J’ai demandé: “Quel genre d’étudiant était-il, Oncle John? Il a répondu: “Sérieusement, bon.” Il a ajouté : “Il corrigeait, il se déplaçait et corrigeait tout le monde. Mais ça n’a pas très bien fonctionné pour lui’’».

«Le problème, c’est que c’est impossible. Premièrement, l’oncle de Trump est décédé en 1985, et Kaczynski n’a été publiquement identifié comme Unabomber qu’en 1996. Deuxièmement, Kaczynski n’a pas étudié au MIT. L’histoire n’a aucun sens mais elle est racontée de manière très chaleureuse et réfléchie comme s’il s’en souvenait», a déclaré Segal. Son niveau de réflexion s’est considérablement détérioré. Outre cette confusion, Trump a parfois semblé incapable de se concentrer. Pendant la campagne de 2024, on a vu une scène étrange où il a passé 40 minutes à se balancer au rythme de la musique sur scène après une urgence médicale lors d’un de ses meetings.

Les discours décousus de Trump pendant sa campagne où il alternait entre les sujets dans un style qu’il qualifiait de «tissage» ont également suscité des critiques. La Maison-Blanche a retiré les transcriptions officielles des propos de Trump de son site web en mai prétextant une volonté de «maintenir la cohérence». Cependant, il est utile de lire l’intégralité du discours de Trump pour comprendre, analyser et juger la parole du président.

«Tout expert en santé mentale impartial serait profondément préoccupé par la performance de Donald Trump», a écrit Richard A. Friedman, professeur de psychiatrie clinique et directeur de la clinique de psychopharmacologie du Weill Cornell Medical College, dans The Atlantic après la piètre performance de Trump lors du débat face à Kamala Harris en septembre 2024. «Si un patient venait me consulter avec l’incohérence verbale, l’escalade de la pensée et le discours répétitif dont Trump fait régulièrement preuve, je l’orienterais sans hésiter vers une évaluation neuropsychologique approfondie afin d’écarter tout trouble cognitif», a déclaré le professeur.

Lors d’une récente réunion du cabinet consacrée à la tragédie des inondations au Texas, aux guerres en Ukraine et à Gaza, aux bombardements iraniens et aux droits de douane internationaux, Trump a prononcé un monologue de 13 minutes sur la décoration de la salle.

Après avoir évoqué les tableaux qu’il a personnellement choisis dans le placard, Trump a déclaré: «Regardez ces cadres. Vous savez, j’adore les cadres et parfois je les préfère aux tableaux». Il a ajouté avoir supervisé le nettoyage d’une partie de la porcelaine. Pendant ce temps, les membres du cabinet, dont le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le secrétaire d’État Marco Rubio, ont attendu la fin de la réunion pour s’acquitter de leurs tâches.

Un trouble de la personnalité narcissique malin

En avril, le médecin de Trump à la Maison-Blanche, le Dr Sean Barbabella, a écrit que le président «jouit d’une excellente santé cognitive et physique et est pleinement apte à exercer ses fonctions de commandant en chef et de chef d’État». Il a ajouté que Trump avait subi une évaluation de ses fonctions cognitives, qui s’est révélée normale. Ce rapport n’a pas empêché certains de s’interroger sur son acuité mentale.

«Ce que nous observons sont les signes classiques de la démence: un déclin significatif des capacités et des fonctions mentales de base», a déclaré en juin John Gartner, qui a été professeur adjoint de psychiatrie pendant 28 ans à la faculté de médecine de l’université Johns Hopkins. Il a ajouté: «Si l’on repense aux films des années 1980, Trump s’exprimait très clairement. Il était encore un imbécile mais il pouvait s’exprimer avec élégance. Aujourd’hui, il a énormément de mal à aller au bout d’une pensée ce qui constitue un déclin significatif».

Gartner, qui a cofondé Duty to Warn, un groupe de professionnels de la santé mentale convaincus que Trump souffre d’un trouble de la personnalité narcissique malin, durant le premier mandat, a prévenu: «J’avais prévenu avant l’élection qu’il atteindrait le seuil critique avant la fin de son mandat. Et au rythme où son état se détériore, comme vous le constatez, nous verrons bien. Mais le fait est que la situation va empirer, c’est ma prévision».