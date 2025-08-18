Tentative d’agression d’un conducteur de métro | Un passager interpellé

Un passager a été interpellé après avoir tenté d’agresser le conducteur d’un métro de la ligne 4, annonce la Société des transports de Tunis (Transtu) ce 18 août 2025.

L’incident, survenu vers 16h25 alors que le métro se dirigeait vers le terminus de la ligne, a provoqué une interruption du trafic durant plus de 25 minutes, indique la Transru, en précisant que le passager a menacé le conducteur après que ce dernier ait refusé d’ouvrir les portes du côté opposé au quai, une demande non conforme aux procédures de sécurité.

L’individu a tenté de forcer la porte de la cabine pour s’en prendre au chauffeur avant d’être arrêté par les services de sécurité, mettant fin à l’incident et permettant la reprise progressive du trafic.

La Transtu a salué la réactivité des forces de l’ordre et leur coordination avec le personnel de la compagnie, qui a permis l’arrestation de l’individu, lit-on dans le communiqué de la Société qui affirme qu’elle fournira les enregistrements vidéo de l’incident aux autorités pour faciliter l’enquête et les poursuites judiciaires.

Y. N.