Un nouvel ambassadeur canadien pour consolider les liens avec la Tunisie

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu ce 19 août 2025, Alexandre Kofi Alain Joseph Bilodeau, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada auprès de la République Tunisienne.

Le Ministre a souhaité la bienvenue au nouvel Ambassadeur ainsi que le plein succès dans l’exercice de ses fonctions. Il a également affirmé la volonté du Ministère de faciliter sa mission et de coordonner au mieux ses activités avec toutes les autorités nationales afin de renforcer la solidité des liens d’amitié entre les deux pays et consolider la coopération bilatérale dans les différents domaines d’intérêt commun, notamment ceux liés aux énergies renouvelables, à l’intelligence artificielle, aux sciences, aux technologies et au tourisme, en plus des domaines scientifiques et universitaires, qui constituent la pierre angulaire de la coopération tuniso-canadienne.

L’entretien a également été l’occasion de saluer la contribution de la communauté tunisienne résidant au Canada, au renforcement des ponts de communication entre les deux pays.

De son côté, l’Ambassadeur canadien a exprimé son honneur de représenter son pays et a réitéré l’engagement du Canada à continuer de soutenir la coopération bilatérale économique, commerciale, technique et scientifique et à élargir sa portée pour servir les intérêts communs des deux peuples amis, en se basant sur les programmes de coopération fructueux déjà existants dans divers domaines.

Communiqué