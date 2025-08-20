Tunisie | Températures en hausse (de 32 à 43 degrés)

Les températures sont en hausse remarquable, ce mercredi 20 août 2025, en Tunisie. Les maximales sont comprises entre 32 et 36 degrés au Cap Bon, entre 37 et 43 dans le reste des régions, atteignant les 45 à Kairouan et dans l’extrême sud-ouest avec coups locaux de sirocco.

C’est ce que fait savoir l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin, ajoutant que le vent soufflera de secteur sud, relativement fort près des côtes, faible à modéré ailleurs puis se renforçant relativement sur les hauteurs avec une vitesse dépassant temporairement 60 Km/h sous forme de rafales.

La mer sera agitée à très agitée.