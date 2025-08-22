Juillet 2025 | Un mois de records climatiques en Tunisie

Le mois de juillet 2025 en Tunisie a été marqué par un contraste frappant entre une chaleur historique et des précipitations inhabituelles pour la saison.

C’est ce qu’annonce l’Institut national de la météorologie (INM) dans son bulletin mensuel, en précisant que juillet 2025 s’est classé comme le quatrième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré en Tunisie.

La température moyenne a dépassé la normale de +1,8 °C, témoignant d’une vague de chaleur persistante qui a affecté l’ensemble du pays et cette chaleur a été particulièrement ressentie dans le sud, où les températures ont souvent atteint des niveaux extrêmes.

Contrairement à la sécheresse habituelle de l’été tunisien, juillet 2025 a été l’un des mois de juillet les plus pluvieux, ajoute la même source, en rappelant que plusieurs épisodes de pluies, sous forme d’averses parfois intenses, ont été enregistrés dans différentes régions du pays.

Y. N.