Un suspect arrêté pour quadruple meurtre à Choisy-le-Roi | Un Tunisien parmi les victimes

Suite à la découverte, le 13 août 2025, de quatre corps flottant dans la Seine à Choisy-le-Roi en France, un individu d’une vingtaine d’années, dont l’identité est encore « incertaine » a été mis en examen pour l’ensemble des crimes.

Les quatre victimes ont été identifiées : Un Français de 48 ans, un Algérien de 21 ans, un Algérien de 21 ans et un Tunisien de 26 ans, indique le ministère public dimanche, selon les médias locaux, ajoutant qu’une information judiciaire a été ouverte pour meurtres et que le suspect principal a été arrêté et mis en examen.

Il s’agit d’un sans-abri, d’abord présenté comme un Algérien répondant au nom d’Ahmed puis d’un Tunisien appelé Mongi. On affirmera ensuite, que l’identité de ce dernier est encore «incertaine» et qu’il s’agit «d’un homme âgé d’une vingtaine d’années, de type nord-africain et de nationalité non établie », indique encore le Parquet de Créteil.

La même source ajoute que le suspect « était connu de la justice pour deux faits d’atteinte aux biens : un vol avec dégradation dans un véhicule en janvier 2025 et recel de vol commis le 5 août 2025»

Notons que l’association française Stop homophobie a annoncé ce lundi 25 août, se constituer partie civile dans l’enquête sur les quatre corps retrouvés dans la Seine à Choisy-le-Roi, évoquant une «possible motivation homophobe derrière cette série de crimes» et a lancé à cet effet un appel à témoins.

