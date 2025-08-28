Tunisie | Les températures les plus élevées enregistrées ce jeudi

L’Institut national de la météorologie (INM) a révélé les températures les plus élevées enregistrées ce jeudi 28 août 2025 en Tunisie.

La canicule a frappé de nombreuses régions tunisiennes avec un pic à 45 °C à Médenine alors que les maximales enregistrées à Tozeur et à Gabès ont atteint 44 °C.

Le thermomètre a par ailleurs affiché 43 degrés à Kébili et à Sidi Bouzid et 41°C à Sfax et à Gafsa, ajoute l’INM, sachant qu’une baisse des températures est annoncée pour demain avec des pluies qui ont déjà été enregistrées dans le nord cette nuit.